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Глава внешнеполитического комитета Бундестага назвал требования РФ к НАТО неприемлемыми

Михаэль Рот считает, что страны Восточной Европы не являются сферой влияния Москвы
Председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот Markus Schreiber/Pool via REUTERS
Описание
Председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот
© Markus Schreiber/Pool via REUTERS

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот считает неприемлемыми выдвигаемые Россией предложения по гарантиям безопасности, включающие требование к НАТО отказаться от расширения на восток. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью радиостанции Deutschlandfunk.

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"Для начала я рад, что мы сейчас, очевидно, находимся на этапе, когда делаются предложения, которые можно обсуждать. Но это предложение, конечно, неприемлемо. Так не пойдет", - утверждал Рот. По его мнению, страны Восточной Европы не являются сферой влияния Москвы. "Еще раз: это свободное решение этих обществ - разделять наши ценности, и я буду рад, если граждане, если политики скажут: "Да, мы хотим того, что вы гарантируете и своим гражданам, - демократии, верховенства закона, свободы выражения мнения, свободных, независимых судов, эффективной борьбы с коррупцией, работающей социальной рыночной экономики, благосостояния для многих", - заявил депутат.

Рот призвал Европу выработать общую реакцию на якобы имеющее место наращивание Россией войск у границ с Украиной. "Мы нуждаемся здесь в европейском ответе и в европейской восточной политике", - полагает он.

В пятницу, 17 декабря, МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

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