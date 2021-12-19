Глава комитета Бундестага не считает "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что не считает "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом. Такое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью радиостанции Deutschlandfunk .

"И я должен признать, что как раз "Северный поток - 2" не является чисто экономическим проектом, даже если он и реализуется десятком европейских компаний из 12 стран - членов ЕС. Он имеет, конечно, и политический аспект, и это тема, которая у многих партнеров в ЕС вызывает головную боль", - утверждал Рот. По его словам, Германия, в том числе на переговорах с Москвой, старалась развеять страхи Киева и давала ясно понять, что запуск трубопровода "не должен вести к тому, что пострадает Украина, когда через нее больше не будет поступать газ в Европу".

Оценка Рота в целом звучит диссонансом на фоне заявления занявшего пост канцлера социал-демократа Олафа Шольца, который на этой неделе указал на то, что "Северный поток - 2" - это проект с привлечением частных инвестиций и что регулятор ФРГ принимает по нему решения, совершенно не руководствуясь политикой. Социал-демократическая партия Германии в составе "большой коалиции" (блок ХДС/ХСС и СДПГ) оказывала политическую поддержку строительству газопровода.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.