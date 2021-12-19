Mail on Sunday заявила, что хакеры из РФ торгуют похищенными у британской полиции данными

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Хакерская группировка Clop, якобы связанная с Россией, выставила на продажу данные, похищенные у британской полиции. С таким утверждением выступила в воскресенье газета Mail on Sunday.

По сведениям издания, украденную хакерами информацию можно купить в так называемом даркнете - более анонимном сегменте интернета, часто используемом киберпреступниками, торговцами наркотиками и оружием. Mail on Sunday указывает, что в распоряжение злоумышленников могла попасть информация из национальной компьютерной системы британской полиции (Police national computer, PNC), где хранятся сведения о 13 млн жителей Великобритании. Сотрудники газеты нашли в продаже фотографии британских автомобилистов из используемой в стране системы автоматического распознания регистрационных номеров.

"Нам известно об инциденте, и мы сотрудничаем с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы понять и ограничить масштабы его потенциальных последствий", - заявили изданию в Национальном центре кибербезопасности королевства.

Сообщается, что атаке, осуществленной с помощью вируса-вымогателя, подверглась британская IT-компания Dacoll, одно из подразделений которой обеспечивает удаленный доступ к PNC для 90% полицейских подразделений Великобритании. Другое помогает управлять работой системы автоматического распознания номеров автомашин. В компании подтверждают факт "киберинцидента", произошедшего 5 октября, однако заявляют, что он был связан только с работой внутренней сети компании и не затронул ее клиентов и их системы. При этом Mail on Sunday утверждает, что информация клиентов Dacoll была выставлена на продажу после того, как компания отказалась платить хакерам выкуп, размеры которого не разглашаются.

"Ущерб, который наносит подобная утечка данных, неизмерим, так как теперь возникают серьезные вопросы по поводу безопасности решений, используемых многочисленными государственными и частными организациями при работе с конфиденциальными данными правоохранительных органов", - заявил изданию британский эксперт по кибербезопасности Филип Ингрем.

Группировка Clop с зимы 2019 года активно использует одноименное семейство вирусов-шифровальщиков, требуя выкуп за возвращение доступа в заблокированным данным. Среди ее жертв были американские университеты и южнокорейские компании. В июне этого года правоохранительные органы Украины, Южной Кореи и США провели совместную спецоперацию в Киеве, в ходе которой было задержано шесть предполагаемых членов группировки и остановлена работа одного из использовавшихся ей серверов. Тем не менее вскоре после этого Clop возобновила свою деятельность. Некоторые компании, специализирующиеся на защите от хакеров, высказывали предположения по поводу того, что некоторые из членов группировки живут в России.