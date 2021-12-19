Гутерриш по прибытии в Бейрут выразил солидарность с ливанским народом

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун принял в воскресенье во дворце Баабда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прибывшего с трехдневным официальным визитом в Бейрут. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. По ее информации, на переговорах Ауна с административным главой международного сообщества основным вопросом станет оказание поддержки Ливану, на территории которого находятся 1,5 млн сирийских беженцев.

По прибытии в международный аэропорт Рафика Харири генсек ООН заявил, что его визит пройдет под знаком солидарности с ливанским народом. Он напомнил, что много раз посещал Бейрут, когда в 2005-2015 годах занимал должность верховного комиссара ООН по делам беженцев. По его словам, народ Ливана отличается щедростью, находчивостью и гостеприимством.

"Международное сообщество в долгу перед Ливаном, который многие годы помогает беженцам, укрывшимся на его территории, - отметил Гутерриш. - Теперь наступил момент, когда мы все должны проявить солидарность с этой страной".

В видеообращении к ливанцам накануне визита генсек ООН ранее отметил "важность осуществления в стране реформ, которые вернут Ливан на правильный путь и помогут искоренить коррупцию". Касаясь намеченных на май парламентских выборов, он указал на их фундаментальное значение и призвал граждан принять в них активное участие. "Народ Ливана должен в полной мере участвовать в определении пути, по которому будет двигаться вперед его страна", - сказал Гутерриш.

Как ожидается, генсек ООН встретится со спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати, а также с рядом религиозных лидеров и представителями гражданского общества. Он также побывает в морском порту Бейрута, где побеседует с семьями, пострадавшими в результате взрыва 4 августа 2020 года. В рамках своего визита Гутерриш посетит накануне Рождества штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане, находящуюся в Эн-Накуре на границе с Израилем.