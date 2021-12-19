Макрон приветствовал освобождение Азербайджаном 10 армянских военных

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал новость об освобождении 10 армянских военных после переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, прошедших на этой неделе. Соответствующее сообщение французский лидер разместил в воскресенье в Twitter.

"Были освобождены десять армянских солдат. Я хочу приветствовать решительные действия Евросоюза, с помощью которых мы продолжим продвигать этот путь диалога, ведущего к миру между Азербайджаном и Арменией. Мы движемся вперед", - написал он.

В воскресенье МИД Армении подтвердил возвращение из Азербайджана 10 пленных при посредничестве ЕС.

Пашинян и Алиев провели первую встречу в Брюсселе 14 декабря при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. По итогам встречи Пашинян заявил, что Ереван и Баку подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги в соответствии с международно признанными таможенными и пограничными правилами на взаимной основе, под суверенитетом и юрисдикцией стран. На следующий день состоялась еще одна встреча лидеров Армении и Азербайджана, организованная при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона.

9 декабря заместитель командующего войсками Южного военного округа РФ Рустам Мурадов сообщил ТАСС, что все военнослужащие азербайджанской стороны, взятые в плен во время конфликта в Нагорном Карабахе, возвращены при содействии российских миротворцев. Он добавил, что работа по освобождению армянских военнопленных продолжается, и пообещал, что российские миротворцы доведут это дело до конца.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.