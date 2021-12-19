В Нигерии бандиты убили 20 человек

ПРЕТОРИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек убиты в воскресенье бандитами на северо-западе Нигерии. Об этом сообщил министр безопасности и внутренних дел штата Кадуна Сэмюэль Аруван.

"Нападение было совершено на три деревни в районе Идасу, - цитирует его нигерийская газета Premium Times. - Убиты более 20 мирных жителей". По словам Арувана, бандиты грабили и поджигали дома, а также сельскохозяйственную технику.

Начато расследование. В район направлены дополнительные подразделения силовиков для защиты поселений и их жителей.

В Нигерии уже третий год отмечается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Бандиты также нападают на деревни и поселки, жители которых сотрудничают с властями. Правительство вынуждено задействовать специальные отряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности. Создаются также отряды местного ополчения.