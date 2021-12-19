Вице-премьер Иордании предложил создать арабо-исламскую контактную группу по Афганистану

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. Страны - члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) обязаны на нынешнем этапе взять на себя ведущую роль в оказании помощи Афганистану и его народу. Такое мнение, как передало агентство Petra, высказал в воскресенье вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, принявший участие в состоявшейся в Исламабаде 17-й внеочередной сессии глав МИД ОИС.

"Необходимо проявить инициативу и создать арабо-исламскую контактную группу, которая поможет Афганистану стать активным членом международного сообщества", - подчеркнул он в своем выступлении.

По словам вице-премьера, Афганистан "находится сейчас на перепутье, поэтому нельзя допустить его возвращения к хаосу и кровопролитию, чем могут воспользоваться террористические банды, представляющие опасность для всего мира". "Наш долг - помочь афганскому народу встать на путь восстановления, который обеспечит ему достойную жизнь в соответствии с исламскими и общечеловеческими ценностями", - сказал ас-Сафади.

По информации агентства, вице-премьер и глава МИД Иордании "в ходе диалога с коллегами по ОИС напомнил о необходимости урегулирования палестинского вопроса, без которого не может быть мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке".

Встреча в Исламабаде

В воскресенье участники внеочередной сессии глав МИД ОИС в Исламабаде создали гуманитарный фонд помощи Афганистану и призвали международное сообщество к единым и скоординированным действиям в урегулировании афганского кризиса. Как заявил генсек организации Хусейн Ибрахим Таха, роль ОИС в доставке гуманитарной помощи Афганистану сейчас важнее, чем когда-либо прежде, поскольку пандемия коронавируса обострила существующие проблемы в этом государстве.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши представил на встрече ОИС стратегию из шести пунктов, которая предусматривает неотложные меры международного сообщества для обеспечения продовольственной безопасности и экономического возрождения Афганистана.

В исламабадской встрече ОИС участвовали министры иностранных дел и высокопоставленные представители МИД 57 стран - членов этой организации, представители ООН, международных финансовых институтов, региональных организаций, а также спецпредставители России, США, Китая и других стран. Афганистан на конференции представлял глава МИД в сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном афганском правительстве Амир Хан Моттаки.