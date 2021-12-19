Трамп утверждает, что экономическая политика Китая наносила США ущерб в $500 млрд в год

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп считает, что американская экономика теряла $500 млрд в год из-за проводимой Китаем политики.

"Китай с экономической точки зрения огромная [страна]. Россия в этом плане не такая, но у них есть военная мощь. <...> Китай [также] обладает великой военной мощью, - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье. - Китай экономически грабил нас в течение многих лет. Я постоянно об этом говорил, $500 млрд в год".

По словам политика, у него сложились хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. "У меня были замечательные отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Я действительно считаю, что нравился ему, а он нравился мне", - добавил он. После этого ведущая прервала Трампа, назвав китайского лидера "убийцей". "Он убийца. Но у меня были замечательные отношения с ним. Когда пришел коронавирус - это отдельная история. Потому что они (Китай - прим. ТАСС) разрушили весь мир", - сказал республиканец, не пояснив свои утверждения.

Экс-глава Белого дома неоднократно критиковал в ходе интервью нынешнего президента США Джо Байдена. "Байден заявил, что решит это (ситуация с коронавирусом - прим. ТАСС). <...> Но вы знаете, что в этом году было больше смертей, чем было при мне", - отметил он.

"Наша страна никогда не была на таком низком [уровне], к стране никогда не проявляли такого неуважения, как сейчас. Со стороны Китая, России, Северной Кореи, - сказал Трамп. - Никогда не было таких времен". Республиканец вновь подверг критике действия нынешней администрации по выводу войск из Афганистана, назвав их позором.