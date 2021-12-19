Конгрессмены США заявили в Киеве о поддержке евроатлантического курса Украины

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Делегация американских конгрессменов посетила Киев, чтобы обсудить "агрессивное наращивание военных сил России на Украине и вокруг нее", а также услышать оценки официальных лиц и командования по этому вопросу. Об этом в воскресенье сообщило посольство США в Киеве.

"Представитель Конгресса Джейсон Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории", - говорится в сообщении посольства в Facebook. Делегация американских законодателей подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в "деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России", а также поддержанию жестких мер в ответ на "любое дальнейшее вторжение России на суверенную украинскую территорию".

В субботу Пентагон выступил с утверждением, что большое количество российских военных остается на границе с Украиной.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.