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Эксперт: ситуация между Украиной и РФ является основным фактором колебания курса гривны

По мнению советника главы офиса президента Украины, бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, в случае нагнетания обстановки иностранные инвесторы будут паниковать и выводить инвестиции из Украины

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Неопределенность в ситуации с Россией является основным фактором возможных колебаний курса украинской гривны, который пока стабилен. Такое мнение советник главы офиса президента Украины, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов высказал в воскресенье в эфире телеканала "Дом".

"Основной риск, который для нас есть, и мы его частично видим, это неопределенность, риск в ситуации с Россией. Поэтому, если этот риск будет решен положительно, а мне кажется, что никакой войны не будет <...>, но если никакой войны не будет, то вообще никаких проблем с курсом не будет и макроэкономическая ситуация [будет] относительно хорошая", - сказал он, отвечая на вопрос о стабильности курса гривны в 2022 году.

По мнению Милованова, в случае нагнетания обстановки иностранные инвесторы будут паниковать и выводить инвестиции из Украины. "Сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного, мы говорим о нескольких миллиардах гривен и поэтому видим, что курс относительно стабильный, поэтому в краткосрочном периоде я каких-то больших рисков не вижу", - подытожил эксперт.

Курс гривны является плавающим и незначительно меняется ежедневно. По данным Национального банка Украины, сейчас за $1 дают 27,19 гривны. Средний курс заложен в государственном бюджете на 2022 год в пределах от 28,6 до 28,7 гривны за доллар.

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