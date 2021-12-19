Госдеп приветствовал освобождение Азербайджаном 10 армянских военных

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют освобождение 10 армянских военных после переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, прошедших на этой неделе. Об этом заявил в воскресенье на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы приветствуем освобождение Азербайджаном 19 декабря при поддержке ЕС 10 задержанных [военных] Армении", - написал он. "Мы призываем к полному и быстрому освобождению всех оставшихся задержанных", - добавил Прайс.

В воскресенье МИД Армении подтвердил возвращение из Азербайджана при посредничестве ЕС 10 пленных, которые были задержаны во время боестолкновений на границе двух стран 16 ноября. Пашинян и Алиев провели первую встречу в Брюсселе 14 декабря при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. На следующий день состоялась еще одна встреча лидеров Армении и Азербайджана, организованная при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона.

9 декабря заместитель командующего войсками Южного военного округа РФ Рустам Мурадов сообщил ТАСС, что все военнослужащие азербайджанской стороны, взятые в плен во время конфликта в Нагорном Карабахе, возвращены при содействии российских миротворцев. Он добавил, что работа по освобождению армянских военнопленных продолжается, и пообещал, что российские миротворцы доведут это дело до конца.

События 16 ноября

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.