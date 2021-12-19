СМИ: бежавший в Белоруссию польский солдат признался, что убивал мигрантов

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Польский солдат Эмиль Чечко, попросивший политического убежища в Белоруссии, признался в убийстве мигрантов, проникших на территорию Польши. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью телеканалу " Беларусь-1 ".

"Это было в конце мая. Это невозможно описать. Просто такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души, - отметил военнослужащий. - Лица этих людей помнятся всегда. Лица только первых - тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку".

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии проинформировал, что 16 декабря вблизи границы был задержан мужчина 1996 года рождения. Он заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой Варшавой политикой относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в республике, отметили в ГПК.

Вооруженные силы Польши в пятницу подтвердили исчезновение своего солдата на восточной границе, но первоначально отрицали вероятность его побега в Белоруссию. Позднее генерал Томаш Петровский заявил, что Варшава будет добиваться наказания дезертира.