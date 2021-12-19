Боррель: ЕС должен участвовать в дискуссиях о гарантиях безопасности, предложенных Россией

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Евросоюз должен быть участником предложенных Россией переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. Об этом заявил в своем воскресном блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Министерство иностранных дел России в эту пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - отмечается в нем.

Боррель подчеркнул, что "ЕС, конечно же, должен быть за столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности". "Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, на которых строилась европейская безопасность в течение последних 50 лет. ОБСЕ, в частности, предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией", - добавил он.

В пятницу были распространены проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Проекты документов были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД РФ.