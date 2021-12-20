В Чили завершилось голосование на выборах президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Участки для голосования во втором туре президентских выборов начали закрываться в воскресенье в Чили. Об этом сообщил телеканал 24 Oras.

Избирательная служба Чили не сообщала о серьезных нарушениях в течения дня. В то же время команда кандидата в президенты Габриэля Борича обвинила власти страны в плохой организации работы общественного транспорта в столице, из-за чего на автобусных остановках образовывались длинные очереди из жителей, направлявшихся на избирательные участки. "Это очень серьезная ситуация, это мешает ходу голосования и демократии", - сказал журналистам депутат и пресс-секретарь штаба Борича Гонсало Винтер. Как сообщила Избирательная служба Чили, ее председатель Андрес Тагле также выразил обеспокоенность нехваткой автобусов.

Министр транспорта Чили Глория Хутт признала, что власти "могли медленно реагировать" на проблему с задержками в работе общественного транспорта. "Но мы никоим образом не пытались сделать так, чтобы люди не шли голосовать. Это я категорически отрицаю", - сказала она телеканалу CNN Chile.

На высший государственный пост претендуют Габриэль Борич из левой коалиции "Одобряю достоинство" и Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии. После первого тура выборов, который прошел 21 ноября, поддержку Касту выразила правящая правоцентристская коалиция "Чили, вперед!", кандидат которой занял на выборах четвертое место. Крупнейшие оппозиционные левые и центристские партии призвали голосовать за Борича.