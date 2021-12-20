Габриэль Борич лидирует на выборах президента Чили после подсчета почти 30% голосов

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Кандидат от левой коалиции Габриэль Борич лидирует во втором туре президентских выборов в Чили. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала Избирательная служба республики в воскресенье по итогам подсчета голосов на 29,94% участков.

Согласно поступившей информации, Борич пока набирает 54,12% голосов, ультраконсервативный кандидат Хосе Антонио Каст - 45,88%.

В случае победы 35-летний Борич станет самым молодым президентом в истории Чили. В 2011 году он был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы платного высшего образования. Борич выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов, переход к бесплатному образованию и реформу правоохранительных органов.