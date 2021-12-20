Президент Чили поздравил Габриэля Борича с победой на выборах главы государства

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в воскресенье поздравил кандидата от левой коалиции "Одобряю достоинство" Габриэля Борича с победой во втором туре выборов главы государства. Их видеозвонок показал в эфире телеканал "24 орас".

"Я хочу поздравить вас с победой и пожелать огромных успехов вашему правительству", - сказал Пиньера. Он отметил, что в выборах приняли участие более 8 млн чилийцев.

"Я хочу, чтобы вы и весь наш народ знали, что я сделаю все от меня возможное, чтобы соответствовать стоящему передо мной огромному вызову", - сказал в ответ Борич.

В воскресенье в Чили прошел второй тур выборов президента. По данным, которые опубликовала Избирательная служба республики по итогам подсчета голосов с 96,74% участков, за Борича, представляющего левую коалицию "Одобряю достоинство", проголосовали 55,81% избирателей, за его соперника ультраконсерватора Антонио Хосе Каста - 44,19%. Каст уже признал поражение.

Борич должен будет вступить в должность главы государства 11 марта 2022 года. Он станет самым молодым президентом в истории страны - на момент инаугурации ему будет 36 лет. В 2011 году Борич был одним из лидеров массовых студенческиз протестов против действующей системы платного высшего образования. Он выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов, переход к бесплатному образованию и реформу правоохранительных органов.

После первого тура выборов, который прошел 21 ноября, поддержку Касту выразила правящая правоцентристская коалиция "Чили, вперед!", кандидат которой занял на выборах четвертое место. Крупнейшие оппозиционные левые и центристские партии призвали голосовать за Борича. Поддержку ему также выразила верховный комиссар ООН по правам человека, экс-президент Чили Мишель Бачелет.