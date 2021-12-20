Президент Перу назвал победу Борича на выборах в Чили общей для народов Латинской Америки

ГАВАНА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо в воскресенье поздравил Габриэля Борича с победой на выборах главы государства в Чили.

"Поздравляю с победой, дорогой друг Габриэль Борич! Достигнутая вами победа - это победа чилийского народа и народов Латинской Америки, которые хотят жить в условиях свободы, мира, справедливости и достоинства! Давайте продолжим борьбу за единство наших народов", - написал Кастильо в Twitter.

В воскресенье в Чили прошел второй тур президентских выборов. По данным, которые опубликовала Избирательная служба республики по итогам подсчета голосов на 96,74% участков, за Борича, представляющего левую коалицию "Одобряю достоинство", проголосовали 55,81% избирателей, за его соперника ультраконсерватора Антонио Хосе Каста - 44,19%. Каст уже признал свое поражение.