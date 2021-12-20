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Лидер Кубы назвал исторической победой народа избрание Борича президентом Чили

Мигель Диас-Канель подтвердил стремление к расширению двусторонних отношений и сотрудничества между народами

ГАВАНА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что избрание президентом Чили кандидата от левой коалиции "Одобряю достоинство" Габриэля Борича в воскресенье является исторической победой народа, и выразил надежду на расширение сотрудничества между двумя странами.

"Сердечные поздравления Габриэлю Боричу с избранием президентом Чили в результате исторической победы народа. Мы подтверждаем стремление к расширению двусторонних отношений и сотрудничества между народами и правительствами", - написал он в Twitter.

В воскресенье в Чили прошел второй тур выборов президента. По данным, которые опубликовала Избирательная служба республики по итогам подсчета голосов с 99,66% участков, за Борича, представляющего левую коалицию "Одобряю достоинство", проголосовали 55,86% избирателей, за его соперника ультраконсерватора Антонио Хосе Каста - 44,14%. Каст уже признал поражение.

Теги
КубаЧилиДиас-Канель, Мигель
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