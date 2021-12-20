Лидеры Эквадора, Боливии и Уругвая поздравили Борича с победой на выборах президента Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Президенты Боливии Луис Арсе, Эквадора Гильермо Лассо и Уругвая Луис Лакалье Поу в воскресенье поздравили Габриэля Борича с победой на выборах главы государства в Чили.

"Мы приветствуем победу на выборах Габриэля Борича, что представляет собой победу чилийского народа", - написал в Twitter Арсе.

"Братское приветствие чилийскому народу, который избрал сегодня новым президентом Габриэля Борича. Успехов ему в правлении во благо его народа", - написал Лассо. Лакалье Поу также поздравил политика в Twitter и пожелал ему "успехов во благо чилийского народа".

С победой Борича уже поздравили президенты Аргентины, Венесуэлы, Колумбии и Перу. Из крупных стран Южной Америки итоги выборов в Чили пока не прокомментировали только лидеры Парагвая и Бразилии.

В воскресенье в Чили прошел второй тур президентских выборов. По данным, которые опубликовала Избирательная служба республики по итогам подсчета почти 100% голосов, за Борича проголосовали 55,87% избирателей, за его соперника Хосе Антонио Каста - 44,13%.