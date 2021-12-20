Президент Казахстана освободил от должности министра здравоохранения Алексея Цоя

НУР-СУЛТАН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от должности министра здравоохранения Алексея Цоя. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Причины освобождения от должности не уточняются. 44-летний Цой занимал пост министра здравоохранения Казахстана с июня 2020 года, ранее работал руководителем Медицинского центра управления делами президента Казахстана, заместителем министра здравоохранения.