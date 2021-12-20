Экс-посол США в России заявил, что распад СССР стал для Вашингтона неожиданностью

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Распад Советского Союза стал неожиданностью для Вашингтона, такого развития событий, вероятно, можно было избежать при своевременном принятии решений в сфере экономики. Это мнение выразил в интервью ТАСС Томас Пикеринг, который в 1993-1996 годах был американским послом в России, а в 1989-1992 гг. являлся постоянным представителем США при ООН.

"Думаю, насколько я могу судить, это стало неожиданностью", - сказал он, отвечая на вопрос о том, прогнозировали ли американские должностные лица распад СССР. "Хотя они следили за переменами, происходившими в Советском Союзе, в особенности в период [Михаила] Горбачева, хотя казалось, что все катится по наклонной плоскости, они не могли особенно точно оценить, не имели ясного представления о том, как быстро это будет происходить или когда именно наступят перемены", - пояснил Пикеринг, который в прошлом также был американским послом в Индии, Израиле, Иордании и ряде других государств, а в 1997-2000 годах занимал должность заместителя госсекретаря США по политическим делам.

"Появление Бориса Ельцина было по большей части новым явлением для основного числа американских комментаторов. Через некоторое время они приспособились. Но <...> прекращение существования Советского Союза стало неожиданностью для всех", - подчеркнул отставной дипломат.

"Я думаю, можно сказать, что в разное время периода правления Горбачева Вашингтон считал, что Советский Союз более стабилен, чем, возможно, он на самом деле был. Внимание обращали на такие вещи, как военная мощь Советского Союза, как на главную, в какой-то степени незыблемую основу единства, в противовес слабеющей и все менее эффективной экономике, которая, на мой взгляд, была основным источником проблем Советского Союза и его целостности", - добавил экс-посол.

В указанный период Пикеринг был постоянным представителем США при всемирной организации. "Я был тогда в ООН и следил за происходящим", - констатировал он.

Распад не был неизбежен

На вопрос о том, можно ли было, по его мнению, избежать прекращения существования Советского Союза, Пикеринг ответил: "Я предполагаю, что это могло бы быть возможно, если некоторые основополагающие решения в сфере экономики были бы приняты раньше. Но здесь мы касаемся глубинных идеологических разногласий".

По мнению Пикеринга, в СССР "государственные задачи были значительно важнее экономической эффективности". Как полагает экс-посол, "в результате затраты при достижении целей или при неудачах в значительной степени были за счет экономической эффективности, и из-за этого все катилось по наклонной плоскости". Он заострил внимание на "неэффективности, которая наблюдалась в крупномасштабном сельском хозяйстве". Пикеринг также констатировал, что участие в гонке вооружений усугубляло ситуацию для СССР.

8 декабря 1991 года главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент.