Экс-посол США в России заявил, что недоверие времен холодной войны не преодолено полностью

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Недоверие и напряженность, которые существовали между Москвой и западными странами во время холодной войны, не исчезли окончательно, несмотря на распад СССР. Такое мнение выразил в интервью ТАСС Томас Пикеринг, который в 1993-1996 годах был американским послом в России, а в 1989-1992 годах являлся постоянным представителем США при ООН.

"Полагаю, это очень интересный, важный и, думаю, очень сложный вопрос", - отметил он, рассуждая о том, почему надежды на тесное взаимодействие между Западом и Москвой после прекращения существования Советского Союза не вполне оправдались.

"Я думаю, что существовало и, вероятно, все еще продолжает существовать некоторое наследие <...>, некоторая неопределенность, напряженность и недоверие, которыми была пронизана холодная война, были пронизаны системные и обусловленные идеологией разногласия между Советским Союзом и Западом, в особенности Соединенными Штатами. Это так никогда полностью и не исчезло вследствие произошедших перемен", - подчеркнул Пикеринг, который в прошлом также был американским послом в Индии, Израиле, Иордании и ряде других государств, а в 1997-2000 годах занимал должность заместителя госсекретаря США по политическим делам.

Отставной дипломат заострил внимание на том, что переход к капиталистической системе в РФ происходил очень трудно. Как он отметил, остро стоял вопрос о том, "каким путем пойти, сколько социализма оставить, сколько капитализма внедрить". "И как преодолеть периоды очень высокой инфляции, как это, безусловно, было, когда я приехал [в РФ] в мае 1993 года", - добавил Пикеринг.

Вместе с тем экс-посол напомнил, что между Вашингтоном и Москвой "до прекращения существования Советского Союза был период необыкновенного сотрудничества в рамках напряженной совместной работы в Совете Безопасности ООН по решению вопроса о вторжении Ирака в Кувейт".

События декабря 1991 года

8 декабря 1991 года главы РСФСР, Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук в резиденции Вискули (Беловежская пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент.