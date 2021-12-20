В Пекине заявили, что Китай не боится конфронтации с США

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайские власти не боятся конфронтации с Соединенными Штатами, но готовы к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы не боимся конфронтации, но будем всегда стремиться к взаимодействию. Сотрудничество выгодно обеим сторонам, а вражда нанесет ущерб и Китаю, и США", - сказал он на симпозиуме, посвященном вопросам китайской дипломатии. По словам министра, КНР готова к диалогу, однако он должен быть равноправным и взаимовыгодным.

"Надеюсь, американская сторона будет действовать в соответствии с консенсусом, достигнутым между лидерами двух государств, и сдержит свои обещания", - добавил Ван И.

16 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели онлайн-встречу, на которой обсудили широкий перечень вопросов сотрудничества. Как сообщил МИД КНР, по итогам консультаций лидеры двух стран достигли консенсуса по ряду проблем и выразили обоюдную готовность к укреплению контактов. Это первая встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки, последний разговор по телефону между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.