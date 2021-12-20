Самый молодой президент в истории страны. Габриэль Борич победил на выборах в Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье в Чили. Избранным главой государства стал 35-летний депутат Габриэль Борич, пришедший в политику из студенческих движений.

Как сообщила Избирательная служба республики по итогам подсчета почти 100% голосов, за кандидата от левой коалиции "Одобряю достоинство", которого после первого тура выборов также поддержали крупнейшие оппозиционные левые и центристские партии, проголосовали 55,87% избирателей. Его соперник, ультраконсертивативный политик Хосе Антонио Каста, которого, помимо его коалиции правых партий, поддерживал правящий правоцентристский альянс "Чили, вперед!", получил 44,19% голосов.

Самый молодой президент

Борича с победой уже поздравил его соперник, действующий глава государства Себастьян Пиньера, призвавший избранного президента "проявить мудрость и благоразумие" при управлении республикой, а также лидеры ряда стран Латинской Америки. Инаугурация нового главы государства состоится 11 марта 2022 года. Борич станет самым молодым президентом в истории страны - на момент вступления в должность ему исполнится 36 лет.

В 2011 году Борич был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы платного высшего образования. В 2013 году он был избран в Палату депутатов как независимый кандидат. Больше всего избирателей Борича среди молодежи до 30 лет.

Одним из главных предвыборных обещаний кандидата стала борьба с социальным неравенством. В ходе кампании он предлагал увеличить сборы с горнодобывающей промышленности (Чили - крупнейший поставщик меди на мировые рынки), ввести налог на роскошь и отказаться от системы частных пенсионных фондов. Он также выступает за всеобщее бесплатное образование и легализацию абортов.

Готовность к компромисам

"Одобряю достоинство" - коалиция партий крайне левого и левого толка, в которую входит в том числе Коммунистическая партия. Самого Борича некоторые наблюдатели также называли крайне левым политиком, хотя после первого тура, который прошел 21 ноября, кандидат скорректировал свою позицию по ряду вопросов, касающихся в первую очередь экономики и безопасности, для того, чтобы привлечь более умеренно настроенных избирателей.

В ходе своего первого выступления в качестве избранного президента политик поблагодарил Каста и заявил о готовности рассмотреть его предложения по развитию страны, несмотря на существующие разногласия. "У нас будет сбалансированный Конгресс [двухпалатный парламент], что означает, что у нас не только появится возможности вести диалог, мы будем обязаны это делать", - отметил Борич. В верхней палате парламента у коалиции "Одобряю достоинство" будет пять из 42 мест, в нижней - 37 из 155.

В то же время Борич заявил, что намерен решительно бороться с проектами, угрожающими окружающей среде, в том числе с планируемым строительством рудника "Доминга". Проект уже несколько лет находится на стадии согласования из-за критики со стороны экологов. В августе региональная комиссия по охране окружающей среды одобрила строительство. "Для нашего правительства приоритетом будет недопущение разрушения [планеты] и обеспечение развития, совместимого с защитой окружающей среды", - сказал он.

Борич, начавший свое выступление со слов на языке коренного народа мапуче, также пообещал бороться со всеми видами дискриминации.

Социальный кризис и конфликт с мапуче

Выборы прошли на фоне кризиса, вызванного пандемий COVID-19, и высокого уровня социальной напряженности, которая в октябре 2019 года вылилась в протесты и беспорядки, последствия которых ощущаются до сих пор. По стране, которая считалась одной из самых стабильных и экономически успешных в регионе, прокатилась волна вандализма и мародерства. Власти Чили были вынуждены отказаться от проведения саммита АТЭС и ввести комендантский час.

Кроме того, в последние месяцы в Чили вновь обострился конфликт между правительством и радикально настроенными группировками индейцев мапуче, требующими вернуть им земли их предков. Из-за серии поджогов и нападений Пиньера объявил в ряде провинций в регионах Арауканиа и Био-Био чрезвычайное положение, чтобы привлечь военных к обеспечению порядка.

Борич призывает решить конфликт путем диалога с представителями коренного населения, не допускать милитаризации региона и провести реформу правоохранительных органов. Араукания стала регионом, где молодой политик показал наихудший результат на выборах. Там более 60% проголосовали за Каста, выступающего за расширение полномочий правоохранительных органов.