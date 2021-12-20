Суд по делу россиянина Егора Дудникова будет проходить в закрытом режиме

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина РФ Егора Дудникова, обвиняемого в разжигании социальной вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, будет проходить в закрытом режиме. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Telegram-канале незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".

"По ходатайству прокурора суд сделали закрытым", - отмечают правозащитники.