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Суд по делу россиянина Егора Дудникова будет проходить в закрытом режиме

Его обвиняют в разжигании социальной вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина РФ Егора Дудникова, обвиняемого в разжигании социальной вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, будет проходить в закрытом режиме. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Telegram-канале незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".

"По ходатайству прокурора суд сделали закрытым", - отмечают правозащитники.

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