Мэром города Бельцы избрали Николая Григоришина

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Мэром второго по величине города Молдавии Бельцы избран Николай Григоришин, набравший во втором туре 84,77% голосов. Об этом сообщила в понедельник Центральная избирательная комиссия республики.

"Николай Григоришин получил 84,77% голосов, Николай Кирильчук - 15,23%", - говорится в сообщении на сайте комиссии. Второй тур выборов в Бельцах прошел при низкой активности избирателей и на фоне скандала, разразившегося после снятия с гонки кандидата от оппозиционной партии "Шор" Марины Таубер, выигравшей первый тур с результатом 47%. По данным ЦИК на участки во втором туре, где по молдавским законам порога явки нет, пришло всего 9,9% избирателей, тогда как в первом туре в голосовании приняли участие 32,7%.

Второй тур прошел на фоне протестов, которые устроили в Бельцах сторонники Таубер, которая заявила, что ее сняли с выборов по указанию президента страны Майи Санду. Отстранение вызвало возмущение молдавских политиков и экспертов, которые также говорят, что ЦИК принимала решение под давлением правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и главы государства.

После того, как Таубер сняли с выборов, ПДС отозвала своего кандидата Бориса Маркоча, который не вышел во второй тур с 14%. После этого в знак протеста против действий властей от борьбы также отказался представитель оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский, получивший в первом туре также 14%. В итоге конкуренцию Григоришину, который до этого исполнял обязанности мэра, оказал Кирильчук, показавший в первом туре пятый результат, набрав около 1 процента.

Новые выборы мэра в Бельцах назначили после отставки лидера оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатого в сентябре этого года. Он покинул пост, когда на досрочных парламентских выборах в июле возглавляемая им партия не смогла пройти в парламент.