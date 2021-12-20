МИД КНР назвал Трампа лицемером в ответ на его критику в адрес Китая

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайские власти считают бывшего президента США Дональда Трампа "лицемерным политиком", клевета которого не способна изменить реальные факты. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Такие политики-лицемеры <…> не смогут изменить реальные факты, сколько бы они ни старались свалить вину на других. Трамп неоднократно пытался переложить ответственность за пандемию [на Китай], однако тем самым он лишь постоянно напоминал, что сам в первую очередь виновен в распространении коронавируса в Соединенных Штатах", - заявил он на брифинге.

По словам официального представителя, заявления Трампа о том, что Китай якобы причиняет США ущерб - "совершенная неправда". "Китайско-американские отношения по своей сути носят взаимовыгодный характер", - добавил Чжао Лицзянь.

Он также напомнил, что, напротив, власти Соединенных Штатов постоянно оказывают давление на компании КНР, "пренебрегая принципами рыночной экономики".

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Китай должен выплатить компенсации миру за возникновение коронавируса SARS-COV-2. В то же время политик не привел каких-либо доказательств в обоснование своего мнения. Он также отметил, что американская экономика теряла $500 млрд в год из-за проводимой Китаем политики.