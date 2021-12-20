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МИД КНР назвал Трампа лицемером в ответ на его критику в адрес Китая

Клевета экс-президента США не способна изменить реальные факты, отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь Kyodo via Reuters Connect
Описание
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© Kyodo via Reuters Connect

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайские власти считают бывшего президента США Дональда Трампа "лицемерным политиком", клевета которого не способна изменить реальные факты. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Такие политики-лицемеры <…> не смогут изменить реальные факты, сколько бы они ни старались свалить вину на других. Трамп неоднократно пытался переложить ответственность за пандемию [на Китай], однако тем самым он лишь постоянно напоминал, что сам в первую очередь виновен в распространении коронавируса в Соединенных Штатах", - заявил он на брифинге.

По словам официального представителя, заявления Трампа о том, что Китай якобы причиняет США ущерб - "совершенная неправда". "Китайско-американские отношения по своей сути носят взаимовыгодный характер", - добавил Чжао Лицзянь.

Он также напомнил, что, напротив, власти Соединенных Штатов постоянно оказывают давление на компании КНР, "пренебрегая принципами рыночной экономики".

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Китай должен выплатить компенсации миру за возникновение коронавируса SARS-COV-2. В то же время политик не привел каких-либо доказательств в обоснование своего мнения. Он также отметил, что американская экономика теряла $500 млрд в год из-за проводимой Китаем политики.

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СШАКитайТрамп, Дональд
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