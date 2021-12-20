Лукашенко представили предложения по новой структуре МИД Белоруссии

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Белорусское правительство представило президенту Александру Лукашенко предложения по пересмотру структуры и численности МИД страны и загранучреждений. Об этом в понедельник сообщило агентство БелТА.

"Вы представили мне неделю назад свои предложения. Я внимательно их изучил. В принципе, работа проведена серьезная", - сказал Лукашенко на встрече с главой МИД Владимиром Макеем, премьер-министром Романом Головченко и главой администрации президента Игорем Сергеенко."Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то "штукатурки" внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ. Я уже премьер-министру об этом говорил", - подчеркнул Лукашенко.

По словам президента, вопрос об изменении структуры МИД плановый и "немного застарелый". "Месяца уже два-три прошло после того, как договорились с вами посмотреть на структуру, штатную численность министерства иностранных дел. С чем это связано? Это связано с той внешнеполитической обстановкой, в которой находится Беларусь сегодня, - сказал Лукашенко. - Все мы видим и понимаем, что происходит, особенно на западном векторе нашей внешнеэкономической прежде всего, внешнеполитической деятельности. Отсюда меняются и наши восточный и южный векторы".