Военные начали подготовку сноса домов палестинцев, убивших израильтянина

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Израильские военные отчитались в понедельник о начале подготовки к сносу домов семей палестинцев, подозреваемых в убийстве израильтянина на шоссе у нелегального поселенческого форпоста Хомеш на Западном берегу реки Иордан 16 декабря. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сегодня ночью армейские подразделения в деревне Силат аль-Харатия (северная часть Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) провели операцию по нанесению на карту домов террористов, подозреваемых в нападении с использованием огнестрельного оружия в районе Хомеша 16 декабря 2021 года, в результате чего был убит израильтянин", - говорится в заявлении.

"[Позже] во время оперативных действий была открыта массированная стрельба по солдатам Армии обороны Израиля, которые вели ответный огонь", - добавили военные, отметив, что с израильской стороны пострадавших нет.

19 декабря израильские силовики задержали четырех подозреваемых в убийстве израильтянина 16 декабря, когда неизвестные открыли огонь по автомобилю на дороге близ незаконного поселенческого форпоста Хомеш. В результате еще двое израильтян получили ранения различной степени тяжести.

Израильские военные прибегали к такой мере как разрушение домов террористов в годы второй интифады (палестинского восстания) с 2001 по 2005 годы. За четыре года тогда, по данным правозащитных организаций, солдаты снесли около 700 единиц жилья палестинцев. Решение возобновить эту практику было принято в середине 2014 года.

После нанесения домов на карту военными и вручения повестки о сносе жилища палестинцы имеют право опротестовать это решение в Высшем суде справедливости Израиля. Такие апелляции очень редко приводят к отмене постановления о разрушении жилища, но зачастую судьи ограничивают его действие непосредственно помещениями, в которых проживал подозреваемый, которые в таком случае просто бетонируются.