МИД КНР: США нарушили обещания, пытаясь использовать Тайвань для сдерживания Китая

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Американские власти нарушают обещания и пренебрегают принципом "одного Китая", пытаясь в собственных интересах использовать Тайвань для сдерживания Китая. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Тайвань - неотделимая часть Китая, этот юридический и исторический факт не изменить. Кое-кто в США упрямо пытается сдерживать КНР при помощи Тайваня, <…> приводя к эскалации напряженности в Тайваньском проливе", - сообщил он на брифинге, комментируя высказывание помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о "дестабилизирующих мерах" Пекина.

По словам китайского дипломата, соблюдение принципа "одного Китая" - "политическая основа для стабильного развития китайско-американских отношений". "Соединенные Штаты <…> нарушают свои обещания, не соблюдают основополагающие правила поддержания международных отношений", - добавил Чжао Лицзянь.

Как уточнил официальный представитель, Вашингтон должен принять к сведению критику Пекина и перестать дестабилизировать ситуацию в регионе. "Окончательное воссоединение [материкового] Китая с Тайванем - историческая тенденция, которую не изменить. Этому не смогут помешать никакие силы, никто, ни одна страна", - подытожил он.

На прошлой неделе Джейк Салливан заявил, что американская администрация намерена не допустить изменения силовым путем статус-кво в ситуации, связанной с Тайванем. По его словам, Вашингтон готов реагировать на "действия Пекина, которые подрывают стабильность".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из китайских провинций.