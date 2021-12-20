В ДНР заявили, что Киев не устраивает обсуждение конкретных шагов по деэскалации

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Украины не устраивает возможность принятия Контактной группой совместного заявления, предусматривающего конкретные действия сторон по обеспечению режима перемирия в Донбассе. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь делегации Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Владислав Московский накануне очередной встречи контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"В среду, 22 декабря, планируется проведение переговоров в формате контактной группы. В рамках заседания планируется обсуждение <...> нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, а также утверждение совместного заявления о механизмах обеспечения реализации Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года", - написал Московский в Telegram-канале делегации ДНР. "Обсуждение проекта заявления Контактной группы относительно строго обеспечения перемирия путем совершения конкретных действий по деэскалации напряжения явно не устраивает официальный Киев", - отметил он.

"На настоящий момент украинская делегация остается нацеленной на продвижение пустых заявлений и нежизнеспособных инициатив, конечной целью которых является "перевод стрелок" за невыполнение своих обязательств в сфере безопасности и последствий этого на других участников формата "нормандской четверки" и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - добавил пресс-секретарь делегации ДНР на минских переговорах.

Он также отметил, что республики Донбасса ожидают от заседания контактной группы возвращение к предметной работе по выработке консолидированного проекта дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе, выполнения украинской стороной своих обязательств по вопросам юридической очистки лиц, освобожденных Киевом в ходе предыдущих раундов обмена пленными с республиками Донбасса. Представитель ДНР напомнил, что по каждому из вопросов повестки дня Донецком и Луганском были подготовлены и направлены другим участникам переговоров предложения о возможных вариантах их разрешения.