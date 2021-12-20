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Чавушоглу анонсировал встречу спецпредставителей Турции и Армении

Глава МИД Турции сообщил, что она может состояться в ближайшее время

АНКАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Специальные представители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений между двумя странами могут провести встречу в ближайшее время. О такой возможности сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

"Для начала процесса нормализации отношений мы назначили спецпредставителей. В самое ближайшее время они проведут переговоры", - отметил Чавушоглу, не уточнив детали предстоящей встречи.

По его словам, также рассматривается возможность организации авиаперелетов между Стамбулом и Ереваном.

На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

Теги
АрменияТурцияЧавушоглу, Мевлют
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