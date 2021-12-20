В Белоруссии заявили, что значительно сократят дипприсутствие в странах Западной Европы

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Белоруссия значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит в СНГ, Китае, странах так называемой дальней дуги. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей по итогам доклада президенту.

"Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала", - сказал министр, которого цитирует агентство БелТА.

По его словам, вместе с тем МИД в значительной мере "перебрасывает [дипломатов] на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы". "Это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и страны дальней дуги (государства Азии, Океании, Африки и Латинской Америки - прим. ТАСС)", - сказал глава МИД.

По словам министра, дипломатическое присутствие Белоруссии будет укреплено в странах, которые являются для нее стратегически важными партнерами, например, в Китае, Индии. "Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются и платежеспособными, и где востребована наша продукция", - отметил министр.

Говоря о причинах планируемой реструктуризации, Макей отметил, что ситуация "на внешнем контуре Беларуси радикально меняется, меняется мир в целом, появляется много новых вызовов и угроз, на которые необходимо реагировать". "На Беларусь оказывается серьезное санкционное давление, это тоже накладывает отпечаток на деятельность министерства иностранных дел и загранучреждений. Мы видим, что, к сожалению, снизился уровень взаимодействия наших загранучреждений с министерствами иностранных дел стран аккредитации, сказал министр. - Это касается в первую очередь Западной Европы. В то же время появилась необходимость укрепления нашей деятельности на других флангах".

Изменения в центральном аппарате МИД

Он также сообщил, что запланированы и изменения в структуре центрального аппарата МИД с целью укрепить внешнеэкономическое и информационное направления в деятельности МИД. Так, вскоре появится отдел Китая, который будет заниматься только этой страной. "В рамках центрального аппарата за счет перераспределения ресурсов мы создаем отдел Китая, который будет целенаправленно заниматься этой страной, являющейся для нас стратегическим торгово-экономическим партнером", - сказал он.

По его словам, президенту также были внесены предложения "о некоторых кадровых назначениях в МИД на уровне руководства и по назначению руководителей ряда загранучреждений", они в целом поддержаны, отметил глава МИД. "В ближайшее время будет приниматься формализованное конкретное решение. Для этого необходимо время - требуется запросить агреманы на тех или иных руководителей, провести юридические процедуры", - пояснил Макей. Он добавил, что намеченные преобразования будут проведены в максимально быстрые сроки. "До нового года мы примем соответствующий приказ, на основании которого будут проведены все перестановки. <...> Все это осуществляется в рамках имеющейся штатной численности", - сказал министр.