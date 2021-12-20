Берлин и Париж готовы вернуться к "нормандскому формату" для поиска решения по Украине

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. ФРГ и Франция готовы вернуться к "нормандскому формату" для поиска решения по Украине, предложения России по вопросам безопасности нужно обсуждать в рамках устоявшихся форматов. Об этом заявили в понедельник на брифинге в Берлине представители кабмина Германии.

"Германия и Франция готовы возобновить "нормандский формат", мы надеемся и хотели бы, чтобы в его рамках мы смогли найти подходящее решение", - сказал заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Представитель МИД Андреа Зассе со своей стороны заявила, что важно "в устоявшихся форматах диалога дискутировать" о российских предложениях по вопросам безопасности. По ее словам, Берлин, в соответствии с обычной практикой, будет делать это "со всеми партнерами в ЕС и НАТО". "Конфликт [вокруг Украины] может быть решен лишь политическими, а не военными методами, - указала она. - Хочу подчеркнуть, что интерес Германии заключается в том, чтобы ситуация была урегулирована политическими методами, и для этого важно, чтобы Россия сделала шаги в направлении деэскалации".

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия с момента высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.