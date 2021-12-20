Зеленский возглавил рейтинг и антирейтинг кандидатов на должность президента Украины

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг и антирейтинг кандидатов в главы государства. Максимальное число опрошенных - 16,7% - готовы поддержать его на президентских выборах, еще больше избирателей - 32,4% - ни при каких обстоятельствах голосовать за него бы не стали. Таковы результаты социологического исследования, обнародованные в понедельник центром SOCIS ("Социс").

По данным опроса, предшественник Зеленского Петр Порошенко получил бы поддержку у 12,3%, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - у 8,6%, лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко - у 7,9%, глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко - у 5,1%, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков - у 4,9%. Экс-депутата Рады Евгения Мураева и экс-премьера Владимира Гройсмана поддерживают по 4,3%, главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука - 1,4%, других кандидатов - меньше процента.

В то же время, отвечая на вопрос о том, за кого из кандидатов в президенты респонденты не голосовали бы, второй в списке Порошенко с 28,2%, затем Бойко с 23%, Медведчук с 19,8%, Тимошенко с 16,7%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 15,4%, Мураев с 14,5%, Разумков с 8,9% и Смешко с 8,6%.

Опрос проводился 11-16 декабря по всей стране среди лиц, старше 18 лет. В общей сложности было опрошено 2 000 респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Зеленский избран президентом в 2019 году. В первом туре он набрал 30,2% голосов, а Порошенко, который стал его соперником во втором туре, - 16%. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, а Порошенко поддержали 24,5% украинцев. Однако с тех пор популярность нового украинского лидера падает. Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2024 года.