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Зеленский считает, что необходимо ввести превентивные санкции против России

Зеленский считает, что необходимо ввести превентивные санкции против РФ.

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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
СК Белоруссии допросит польского солдата для проверки фактов убийства людей на границе
В ведомстве заявили, что следствием будет дана "принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков"
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