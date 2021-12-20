Зеленский считает, что необходимо ввести превентивные санкции против России

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

СК Белоруссии допросит польского солдата для проверки фактов убийства людей на границе

В ведомстве заявили, что следствием будет дана "принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков"

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