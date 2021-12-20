На Украине заявили о намерении наращивать военно-морскую авиацию

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Киев намерен наращивать численность и технические возможности своей военно-морской авиации, включая ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar. Об этом заявил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в опубликованном в понедельник интервью агентству УНИАН.

"В июле текущего года мы получили беспилотный комплекс Bayraktar для ВМС, - заявил Неижпапа. - Его задача, в первую очередь, это исследование надводной обстановки, но она может использоваться не только на Черном и Азовском морях, но и на суше, вместе с комплексом Воздушных сил ВСУ [Вооруженных сил Украины]". Командующий добавил: "Он [Bayraktar] может использоваться в том числе по надводным целям. То есть и для предотвращения каких-то гибридных угроз, диверсионных групп, по движущимся на больших скоростях катерам. Комплекс может уничтожать все это своими авиационными бомбами".

Алексей Неижпапа сообщил, что Bayraktar, имеющийся у украинских ВМС, имеет вдвое больший радиус действия по сравнению с аналогичными беспилотниками, находящимися на вооружении Воздушных сил ВСУ. Он добавил, что Bayraktar, которые в ближайшее время поступят Воздушным силам Украины, имеют такой же увеличенный радиус действия. Неижпапа сообщил, что в украинских ВМС полученный ими турецкий беспилотник получил наименование "Баклан". "Наши летчики прошли полный курс подготовки в Турции. В настоящее время сформированная эскадрилья готова выполнять задания и днем, и ночью", - заявил он. Командующий добавил, что этот комплекс выполняет полеты как с вооружениями, так и без них, в зависимости от задачи.

Неижпапа сообщил, что Украина намерена увеличить количество крупных воздушных судов для своих ВМС, хотя этого не произойдет в 2022 году. В нынешнем году ВМС Украины увеличили число многоцелевых вертолетов Ми-8 МСБ, а в следующем году намерены получить дополнительно самолеты транспортной авиации. Кроме того, командование ВМС Украины рассчитывает на создание морского патрульного самолета на базе машин серии "Ан". "В ближайшие пять лет ожидаем, что у нас появится наш первый патрульный самолет, который закроет очень много проблем с отслеживанием надводной обстановки", - сказал Неижпапа.

По его словам, украинские ВМС намерены "искать решение о замене вертолетов палубной авиации". Он пояснил, что у ВМС Украины есть вертолеты серии "Ка" ("Камов"), запчасти к которым производятся в РФ. "Мы ведем работу по замене этой платформы "Ка" на другую. Решить этот вопрос надо, ведь в перспективе у нас будут четыре корвета и фрегаты, поэтому потребность в палубной авиации у нас большая", - заявил Неижпапа. Он добавил, что считает целесообразным закупить такие вертолеты за границей, так как потребность в них небольшая - до 5-6 машин.