Прокурор заявил, что обвинение в деле MH17 придает значение перехваченным разговорам

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 20 декабря. /ТАСС/. Перехваченные телефонные разговоры имеют очень большое значение для дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявил в понедельник прокурор Вард Фердинандуссе, зачитывая обвинительный акт.

Записи, которые получены от Службы безопасности Украины и касающиеся дела MH17, "играют важную роль", отметил он. "Мы всегда проверяли и изучали личность вовлеченных в беседы людей", - подчеркнул прокурор.

Аудиозаписи перехваченных телефонных разговоров являются одним из основных доказательств причастности обвиняемых к трагедии. Однако экспертиза проводилась в отношении лишь записей, которые приписываются обвиняемому Олегу Пулатову, и она не дала конкретных результатов. Так, Голландский институт криминалистической экспертизы по запросу суда проанализировал 14 записей и пришел к выводу, что на 12 из них с гораздо большей долей вероятности голос "принадлежит одному и тому же человеку, чем разным людям". При этом имя этого человека не называется. Далее материалы были направлены на анализ в Центр судебной экспертизы Литвы, который лишь заявил, что не нашел следов манипуляций ни на одной из 14 записей, но также не назвал никаких конкретных имен.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатами работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.