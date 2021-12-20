Зеленский собирает дипломатов для обсуждения действий Киева на мировой арене

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский 21-22 декабря проведет конференцию с послами для обсуждения плана действий Киева на мировой арене, движения страны в НАТО и Европейский союз. Об этом он сообщил на брифинге с президентами так называемого Люблинского треугольника, встреча которого состоялась в туристическом местечке Гута Ивано-Франковской области на западе Украины.

"Ежегодно буду собирать всех украинских послов. В частности, завтра и послезавтра состоится такая конференция в Гуте. В повестке дня - комплексный план действий Украины на мировой арене, стратегия внешнеполитической деятельности, движение в ЕС и НАТО, а также усиление присутствия и национального интереса на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке", - сказал президент.

По его словам, раньше такие совещания проходили один или два раза в три или четыре года. "Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений делает их неэффективной и протокольной формальностью. Теперь я буду собирать украинских послов ежегодно здесь, в Гуте", - добавил Зеленский.