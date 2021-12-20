{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский подписал закон о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский Петр Сивков/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Петр Сивков/ТАСС

Зеленский подписал закон о множественном гражданстве - сайт Рады.

Новость дополняется

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Зеленский считает, что необходимо ввести превентивные санкции против России
Зеленский считает, что необходимо ввести превентивные санкции против России
Читать полностью