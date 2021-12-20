Президент Польши заявил, что является противником уступок в отношении России

ВАРШАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что является противником уступок в отношении РФ.

"Я - противник каких-либо уступок в отношении России", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в селе Гута Ивано-Франковской области по итогам встречи лидеров "Люблинского треугольника" (Литва, Польша, Украина).

"Россия должна сделать шаг назад", - отметил Дуда, выступив с утверждением, что РФ "с 2008 года совершает акты агрессии и проводит имперскую политику". "Действия России последнего времени, интенсификация военного присутствия у [границ] Украины, а также у польско-белорусской границы нас беспокоят, как и всех союзников по НАТО", - сказал он.

"Я считаю, что мы должны действовать на упреждение и требовать решительного отступления российской стороны [в ситуации с Украиной]. Только такая позиция может привести к тому, что конфликта не будет", - заявил польский лидер.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

О создании "Люблинского треугольника" было объявлено в 2020 году по итогам встречи в Люблине (Польша) министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Новая платформа сотрудничества предусматривает взаимодействие трех стран в развитии Восточного партнерства (инициатива ЕС по сближению с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией, Украиной), в эффективной борьбе с пандемией, в поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей, а также сотрудничество в области экономики.