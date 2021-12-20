Зеленский: Украина, Литва и Польша активно укрепляют границы на фоне кризиса с беженцами

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Киев, Вильнюс и Варшава ведут активную работу по укреплению своих границ на фоне миграционного кризиса на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей. Об этом в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой и польским лидером Анджеем Дудой.

"Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС стал важной темой переговоров. В ее оценках мы солидарны - мы активно укрепляем свою границу", - сказал Зеленский по итогам переговоров с президентами Литвы и Польши, прошедших в формате "Люблинский треугольник" в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области на западе Украины.

Ситуация на границе

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. В последние недели мигранты несколько раз в сутки пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами.

Польша обвиняет в нынешнем миграционном кризисе власти Белоруссии. По утверждению Варшавы, они намеренно свозят тысячи мигрантов в свою страну, чтобы потом направлять их на границу, дестабилизируя ситуацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.