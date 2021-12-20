Командующий ВМС Украины не исключил, что Киев попытается приобрести у США ракеты Harpoon

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Украина в 2022 году намерена принять на вооружение первый дивизион ракетного комплекса "Нептун" берегового базирования. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в опубликованном в понедельник интервью агентству УНИАН.

Он также не исключил, что Украина может приобрести у США противокорабельные ракеты Harpoon. "Ракетное оружие - это вещь, которая не обсуждается в эфирах. И вообще вопрос оружия - это закрытая тема, причем закрытая во всем мире <...> Опровергать или подтверждать я не буду", - сказал командующий ВМС Украины, комментируя соответствующие сообщения СМИ. "Я знаю, что мы движемся вперед и нас ничто с этого пути не свернет. Кто бы чего ни хотел, на Украине уже сейчас есть ракетное оружие. И будет еще", - подчеркнул адмирал.

Говоря о принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун", Неижпапа сообщил, что первый дивизионный комплект "весной будет полностью готов и включен в состав ВМС Украины". Он добавил, что часть техники для берегового комплекса "Нептун" уже закуплена и первая батарея этих ракет уже изготовлена.

По его словам, помимо комплекса Нептун" берегового базирования, Украина уже имеет платформу для испытания варианта этого комплекса морского базирования. "У нас уже есть морская испытательная платформа, на которой будут размещены первые образцы "Нептуна". Это нужно для того, чтобы разместить будущий морской вариант "Нептуна", - пояснил он.