МИД Белоруссии сообщил о нападении на посольство страны в Лондоне

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Нападение было совершено вечером 19 декабря на посольство Белоруссии в Лондоне, в результате чего пострадал белорусский дипломат. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

"Вечером 19 декабря 2021 года совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, "в МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах".

По информации МИД, пострадавшему дипломату диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба. "После прибытия правоохранительных органов радикалами была предпринята попытка скрыться с места происшествия.", однако "часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона". Как уточнили в МИД, установлено, что "лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея".