Украина может попытаться провести по Керченскому проливу военные катера из США

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Украина намерена разместить на строящейся базе на Азовском море патрульные катера, полученные от США, и может попытаться провести их туда через Керченский пролив. Об этом заявил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в опубликованном в понедельник интервью агентству УНИАН.

"В Бердянске находится единственная база на Азове. Там будут размещаться все корабли, которые находятся в Азовском море и которые будут доходить до Азовского моря в последующие годы", - заявил украинский адмирал. По его словам, украинские военные также намерены создать маневренные пункты базирования кораблей, например в Мариуполе. Командующий украинских ВМС сообщил, что Киев намерен разместить на Азовском море катера Mark VI американского производства. Эти катера предназначены для действий в прибрежной зоне, доставки морской пехоты, проведения специальных операций. Украина подписала контракт на шесть таких катеров, а всего планирует приобрести 12.

Неижпапа не исключил, что Украина может попытаться доставить катера в акваторию Азовского моря через Керченский пролив, несмотря на то что его контролирует Россия. "Есть два пути, и они остаются - через Керченский пролив и по суше (так на Азов доставляли наши малые бронированные катера)", - сказал Неижпапа. "Мы должны оставлять за собой право прохода наших кораблей через Керченский пролив", - считает украинский адмирал.

Черноморские базы и новые корабли

Говоря о планах расширения военного присутствия в Черном море, он сообщил, что Киев планирует иметь три основных базы: в Очакове (Николаевская область), в Одессе и в порту Южный в 30 км к востоку от Одессы, где будут базироваться дивизионно-патрульные катера типа Island, полученные от США.

При этом базы в Очакове и Бердянске будут строиться при содействии Великобритании, которая пообещала выделить Украине кредит в £1,7 млрд ($2,24 млрд) на укрепление ВМС.

"Некоторые очертания этих баз мы должны видеть в 2024 году. Во-первых, именно в 2024 году у нас будет существенный рост количества корабельного состава. Во-вторых, это вполне реально до 2024 года, имея финансовый ресурс и опыт наших партнеров, которые построили не одну базу в мире", - заявил адмирал.

Неижпапа также сообщил, что в 2024 году Украина намерена включить в состав своих ВМС первый военный корабль класса "корвет", который строится в Турции. Кроме того, по его словам, в 2023 году Украина намерена заложить второй корабль класса "фрегат" в дополнение к "Гетману Сагайдачному" - флагману ВМС. В перспективе Украина намерена иметь четыре корвета, и фрегаты, перспективное число которых он не назвал.