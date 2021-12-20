МВД Литвы ожидает новой волны мигрантов из Белоруссии в ближайшие дни

ВИЛЬНЮС, 20 декабря. /ТАСС/. Литва ожидает увеличения в ближайшие дни числа попыток мигрантов проникнуть на территорию республики из соседней Белоруссии. Об этом в понедельник сказала глава МВД Литвы Агне Билотайте.

"Мы получили информацию, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко дал распоряжение "очистить склады и Минск" от нелегальных мигрантов, - заявила она на пресс-конференции. - Это четкий сигнал, что в ближайшее время будут те или иные попытки вытолкнуть нелегальных мигрантов в Литву, Польшу или соседнюю Латвию".

"Хотя в последнее время было несколько суток, когда мы не фиксировали ни одного нелегального мигранта, пытающегося пересечь границу Литвы, расслабляться мы не можем, потому что видим определенные тенденции, прежде всего попытки прорыва польской границы", - добавила также Билотайте.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены около 7,9 тыс. человек. Литовские власти утверждают, что оружие, спецсредства и меры физического воздействия при вытеснении не применяются.