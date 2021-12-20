Суд в Эстонии оставил под стражей правозащитника Сергея Середенко

ТАЛЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Таллиннский окружной суд отказался освобождать из-под стражи правозащитника и общественного деятеля Сергея Середенко, которому в Эстонии предъявлено обвинение в антигосударственной деятельности. Об этом в понедельник сообщило агентство BNS со ссылкой на решение суда.

Согласно сообщению, суд не удовлетворил жалобу присяжного адвоката Владимира Садекова и оставил 58-летнего Середенко под стражей. Решение суда может быть обжаловано в Государственном суде Эстонии в течение 15 дней.

Государственная прокуратура Эстонии предъявила 1 сентября Сергею Середенко обвинение в антигосударственной деятельности. Как указала пресс-секретарь Госпрокуратуры Кайри Кюнгас, Середенко виновным себя не признает.

30 марта Кюнгас сообщила, что эстонский правозащитник и общественный деятель Середенко, который является руководителем проекта "Русский омбудсмен в Эстонии", задержан по подозрению в антигосударственной деятельности. Как заявил позднее генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу, Середенко арестовали из-за его якобы имевших место контактов со спецслужбами РФ. Посольство РФ в Эстонии назвало задержание Середенко примером борьбы с инакомыслием.