Суд Минска признал контент Telegram-канала Цепкало экстремистским

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Суд белорусской столицы признал контент Telegram-канала и Telegram-чата оппозиционера Валерия Цепкало экстремистскими материалами. Об этом сообщило в понедельник Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

"Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала "Валерий Цепкало", Telegram-чата "Валерий Цепкало обсуждение", а также их аналог на видеохостинге YouTube признана экстремистскими материалами", - отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУБОПиК.

Находящийся в розыске Валерий Цепкало был претендентом в кандидаты на президентские выборы в Белоруссии 2020 года. Сейчас он проживает за пределами Белоруссии. Против него возбуждено уголовное дело по статье за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, оно соединено с делом о коррупции, фигурантом которого также он является. Следственный комитет Белоруссии инициировал процесс экстрадиции Цепкало из Латвии, соответствующий запрос властями этой страны был отклонен.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну, также за пределы республики выехали и другие лидеры оппозиции.