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Посол заявил, что США введут санкции против тех, кто станет препятствовать выборам в Ливии

Ричард Норланд считает, что ливийские государственные учреждения способны обеспечить честное голосование

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. США введут санкции против того, кто будет препятствовать проведению выборов в Ливии. С таким предупреждением выступил в понедельник посол США в Ливии Ричард Норланд.

"Санкции будут введены против любого, кто станет препятствовать проведению предстоящих выборов или будет угрожать применением силы в процессе голосования", - указал Норланд, слова которого привел телеканал Alhadath. Посол США в Триполи уточнил, что в отношении указанных лиц или сил будут введены "американские и международные санкции".

Он также добавил, что, по его убеждению, "ливийцы стремятся участвовать в свободных и справедливых выборах, а ливийские [государственные] учреждения и волонтеры способны обеспечить честное голосование".

Президентские и парламентские выборы в Ливии намечены на 24 декабря. Высшая избирательная комиссия страны отложила на неопределенное время объявление окончательных списков кандидатов, а предвыборная кампания в стране еще даже не начиналась. Избирком пока только определился с числом наделенных правом голоса граждан и количеством избирательных округов.

Высший государственный совет (играет исключительно консультативную роль) Ливии с доминирующими в нем исламистами неоднократно и весьма настойчиво призывал к переносу выборов как минимум на февраль, причем, по мнению этого органа, избрание президента и парламента необходимо развести во времени.

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