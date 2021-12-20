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МИД ФРГ счел необоснованной высылку своих дипломатов из России

В МИД ФРГ считают, что такое решение осложнит отношения Берлина и Москвы

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Германия считает необоснованной ответную высылку дипломатов из России, будет продолжаться стремиться к равноправному диалогу. Об этом сообщил в понедельник представитель МИД ФРГ.

"Этот шаг не стал сюрпризом, но, с точки зрения федерального правительства, является совершенно необоснованным", - отметили в германском МИД, добавив, что это осложнит отношения Берлина и Москвы. Германская сторона подчеркнула, что ее действия - высылка двух российских дипломатов - была ответом на приговор суда, согласно которому громкое убийство грузина в Берлине в 2019 году было совершено якобы "по указу российских государственных" инстанций.

В МИД ФРГ считают, что решение РФ осложнит отношения Берлина и Москвы.

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